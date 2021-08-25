MasterChef Türkiye'de üçüncü elenme adayı kim? 25 Ağustos 2021 MasterChef'te üçüncü elenme adayı kim oldu? Masterchef'te 3. elenme adayı kimdir?
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MasterChef Türkiye'de üçüncü elenme adayı kim? 25 Ağustos 2021 MasterChef'te üçüncü elenme adayı kim oldu? Masterchef'te 3. elenme adayı kimdir?

MasterChef Türkiye'de üçüncü elenme adayı kim? 25 Ağustos 2021 MasterChef'te üçüncü elenme adayı kim oldu? Masterchef'te 3. elenme adayı kimdir?
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MasterChef Türkiye'de mavi takım 2. takım oyununu da kaybetti ve dokunulmazlığı kazanmak için bireysel mücadele verdi. Dokunulmazlığı kazanan Hasan, haftanın üçüncü elenme adayını belirledi. Peki, Masterchef Türkiye'de üçüncü elenme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de 3. elenme adayı kim? Masterchef Türkiye potaya kim girdi?

MasterChef Türkiye'de ana kadronun belirlenmesinin ardından büyük mücadele başladı. İlk hafta büyük mücadeleye sahne olan MasterChef Türkiye'de Mavi takım 2. takım oyununu kaybederek dokunulmazlığı kazanmak için bireysel olarak yarıştılar. Dokunulmazlığı kazanan ismin açıklanmasının ardından, üçüncü elenme adayı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar internette en çok "MasterChef Türkiye'de üçüncü elenme adayı kim? MasterChef'te üçüncü elenme adayı kim oldu? Masterchef Türkiye 3. eleme adayı kim?" sorularının cevabını araştırmakta. Dokunulmazlık sahibinin belirlediği MasterChef Türkiye ilk hafta üçüncü elenme adayı haberimizde.

MASTERCHEF TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ ELENME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Hasan, Burcu ismini eleme adayı olarak belirledi. Böylece potaya çıkacak üçüncü isim Burcu oldu. Yapılacak oylama sonrası üçüncü eleme adayı belirlenecek.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI: BURCU ÖNAL

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MasterChef Türkiye'de üçüncü elenme adayı kim? 25 Ağustos 2021 MasterChef'te üçüncü elenme adayı kim oldu? Masterchef'te 3. elenme adayı kimdir? - Haberler
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