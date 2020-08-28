MasterChef Türkiye'de MasterClass kazananı kim oldu? MasterClass ödülü nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Türkiye'de MasterClass kazananı kim oldu? MasterClass ödülü nedir?

MasterChef Türkiye 2020'nin Perşembe günü izleyici karşısına çıkan bölümde yarışmacılar MasterClass heyecanı yaşadı. 2020 sezon MasterChef yarışmasının ikinci MasterClass'ını kim kazandı? Yarışamcılar MasterClass'da hangi tarifleri yaptı?

MasterChef Türkiye'de MasterClass kazananı kim oldu? MasterClass ödülü nedir?
28.08.2020 00:16 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:20

MasterChef'te Somer Şef önderliğinde 16 başarılı yarışmacı MasterClass'da eğlenceli anlar yaşadı. Domates ve biber salçaları ile turşu yapan yarışmacılar, söz konusu tariflerin püf noktalarını ve pratik yapımını öğrendi. 27 Ağustos Perşembe MasterClass'ı kim kazandı?

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Somer Şef'in eğitmenliğinde MasterClass'a katılan kırmızı ve mavi takım yarışamcıları, domates ile biber salçası ve turşu yaptı. Diğer yandan 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yılların tabak dizaynlarına da değinildi.

Esra'nın önerisiyle domates çorbasının yapılması Somer Şef tarafından uygun görüldü ve MasterClass'ın ikinci oyunu için domates çorbaları değerlendirmeye alındı.

MasterChef Türkiye'de MasterClass kazananı kim oldu? MasterClass ödülü nedir?

Jürinin değerlendirmesi sonucu bir sonraki tura geçen altı isim; Esra, Ayyüce, Sefa, Uğur, Celal, Tanya oldu. İlk aşamada başarılı olan 6 yarışmacı ödül için mücadele etti. Son yarışmanın ardından en iyi tabağı çıkaran Ayyüce oldu. Böylelikle MasterClass'ın da kazananı ilan edildi.

MasterChef Türkiye'de MasterClass kazananı kim oldu? MasterClass ödülü nedir?

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

Üç farklı ürün ortaya koyan 16 isimden Somer Şef'in verdiği MasterClass'da başarılı olan bir yarışmacı mutfakta işi kolaylaştıran bir mutfak aleti kazandı. MasterClass birincisi çok çeşitli pişirmeye sahip mutfak aleti elde etti.

İlgili Haberler

MasterChef 27 Ağustos günün menüsü: MasterChef'te ikinci MasterClass konusu ne oldu?
MasterChef 27 Ağustos günün menüsü: MasterChef'te ikinci MasterClass konusu ne oldu?
MasterCheff MasterClass'ı kim kazandı? 20 Ağustos MasterClass ödülü nedir?
MasterCheff MasterClass'ı kim kazandı? 20 Ağustos MasterClass ödülü nedir?
MasterClass nedir, ne demek? MasterChef MasterClass'ta neler olacak?
MasterClass nedir, ne demek? MasterChef MasterClass'ta neler olacak?
MasterChef fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te bugün neler olacak? MasterChef saat kaçta? MasterChef ne zaman başlıyor?
MasterChef fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te bugün neler olacak? MasterChef saat kaçta? MasterChef ne zaman başlıyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Güncel
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi 3. Sayfa
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Magazin
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Husumetli iki aile bir araya gelince ortalık karıştı: 6 yaralı 3. Sayfa
Husumetli iki aile bir araya gelince ortalık karıştı: 6 yaralı
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı
Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı
Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
El freni inik unutulan araç denize uçtu
El freni inik unutulan araç denize uçtu
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi
Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi
Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti
Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Halit Ergenç Okan Bayülgen Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv Anne Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: MasterChef Türkiye'de MasterClass kazananı kim oldu? MasterClass ödülü nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 00:20:45. #1.14#
title