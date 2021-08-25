MasterChef Türkiye'de ikinci elenme adayı kim? 24 Ağustos 2021 MasterChef'te ikinci elenme adayı kim oldu? Masterchef Türkiye ikinci eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan ismin ilk eleme adayını açıklanmasının ardından en çok merak edilen isim ikinci eleme adayı oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de ikinci elenme adayı kim? MasterChef'te ikinci elenme adayı kim oldu? Masterchef Türkiye ikinci eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye ilk hafta heyecanı büyük mücadeleye sahne oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan ismin ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı belirlemesinin ardından ikinci elenme adayı merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar ikinci eleme adayı ile en çok internette "MasterChef Türkiye'de ikinci elenme adayı kim? MasterChef'te ikinci elenme adayı kim oldu? Masterchef Türkiye ikinci eleme adayı kim?" sorularını aratmakta. MasterChef Türkiye ikinci eleme adayını haberimizden öğrenebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİ ELENME ADAYI KİM?

MasterChef Türkiye'de yapılan oylama sonrası 5'er oy alan Fatma ve Tahsin ikinci elenme adaylığı en çok oy alan isimler oldu. Oylarda eşitlik olmasından sonra son kararı Mavi Takımı kaptanı olan Burcu verdi ve Tahsin'i ikinci elenme adayı olarak belirledi. Tahsin potada Tunahan ile birlikte yer alacak ikinci isim oldu.

İKİNCİ ELENME ADAYI: TAHSİN KÜÇÜK