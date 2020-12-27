MasterChef Türkiye'de finale kalan isim belli oldu. 27 Aralık 2020 MasterChef Türkiye'de hangi iddialı yarışmacı eleme potasına gitti

MasterChef Türkiye'de finale kalan ikinci isim de dün akşam gerçekleştirilen yarışmanın ardından belli oldu. Final heyecanın arttığı yarışmada Özgül, Emir ve Barbaros, potadan çıkmak için üçlü turda karşılaştı. Son bölümün hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Somer Şefin kaşık atması damga vurdu. Peki MasterChef finale kalanlar kimler

MasterChef Türkiye'de finale kalan ikinci isim de dün akşam gerçekleştirilen yarışmanın ardından belli oldu. Final heyecanın arttığı yarışmada Özgül, Emir ve Barbaros, potadan çıkmak için üçlü turda karşılaştı. Son bölümün hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Somer Şef'in kaşık atması damga vurdu.

MASTERCHEF'TE FİNALE KALAN İSİMLER

MasterChef Türkiye'de eleme adaylarının verdiği mücadele sonrası, finalist olan son isim belirlendi. Serhat'ın ilk finalist olmasının ardından, Özgül, Emir ve Barbaros, potadan çıkmak için üçlü turda karşılaştı.

Şampiyonluk yarışının kızıştığı MasterChef Türkiye'nin 26 Aralık'ta ekranlara gelen 129. bölümde, Şef Maksut Aşkar'ın ve şeflerin verdiği menülerden en iyi tabakları yapan isim MasterChef finaline adını yazdırırken, potada kalan Emir üzüntüsünü gizleyemedi.

MasterChef Türkiye'de 2. finalist dün akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çeyrek final heyecanına devam eden MasterChef Türkiye'nin 26 Aralık tarihli son bölümünde Özgül, Emir ve Barbaros'un verdiği mücadele sonunda, şeflerin oylamasıyla finalist olan isim Barbaros oldu.

Şef Maksut Aşkar'ın menüsü ve diğer tabakların yapıldığı gecede, böylece şeflerden toplam 66 puan alan Barbaros Serhat'ın yanına çıkarak finale adını yazdırdı.Emir ve Özgül ise pazar günü eleme oyunu oynamak için potada kaldı. Son bölümün hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Somer Şef'in kaşık atması damga vurdu.

MasterChef'te şeflerin kaşık ve çatal atması yemeğin şeften daha iyi yapıldığı anlamına geliyor.

Peki, MasterChef Türkiye'de finale kalan 2. isim belli oldu. 26 Aralık 2020 MasterChef Türkiye'de hangi iddialı yarışmacı eleme potasına gitti.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de, oynanan üçlü turun ardından finale yükselen ikinci isim 66 puan alan Barbaros oldu. MasterChef yarışmacıları Barbaros, Özgül ve Emir'in karşılaştığı üçlü turda, yarışmacılar ilk etapta, şef Maksut Aşkar'ın yemeğini yapmak tezgah başına geçti.59 dakika sürenin sonunda şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı. İlk turun sonunda Barbaros 29 puan alarak oyunun birincisi seçildi.

İkinci turda ise yaratıcılık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yaratıcılık oyununda ana ürün olarak "ananas" verdi.

Şefler bu oyunda bir dakikalık düşünme, 3 dakika market alışverişi sonrasında toplamda yemek için yarışmacılara 45 dakika süre verdi.Süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı. İkinci oyun sonunda ise Barbaros 23, Özgül ve Emir 16 puan aldı.Toplam 52 puan alan Barbaros böylece ikinci oyunun da galibi oldu. Özgül'ün toplam puanı ise 40 olurken Emir, 41 puan aldı.Üçüncü ve son oyunda ise bu kez yarışmacılardan "Baklava" yapması istendi. Baklava oyununda ise şefler yarışmacılara tam 75 dakika süre tanıdı.Şeflerin yaptığı tadımın ardından, Barbaros 14, Özgül 17, Emir 13 puan aldı.Toplam üç oyun sonunda, Özgül 57, Barbaros 66, Emir ise 54 puan aldı. Barbaros ikinci finalist olurken, pazar akşamı oynanacak eleme oyununa Özgül ve Emir kaldı. Elenen isim 27 Aralık akşamı belli olacak.

SOMER ŞEF KAŞIK ATMASI GECEYE DAMGA VURACAK

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Somer Şef'in bir hareketi damga vurdu. 'Bu hareketin anlamını biliyor musun?' diyen Somer Şef kaşığı bıraktı.

Sosyal medya bu hareketi konuşmaya başladı. Ancak hareketin hangi yarışmacıya yapıldığı da merak edildi.

Somer Şef daha önce aynı eylemi geçen yılın birincisi Cemre'ye de yapmıştı. Geçen yıl Somer Şef bu hareketin nedenini 'benim sana gösterecek bir şeyim yok' diyerek açıklamıştı. Mehmet Şef, "Kaşık atmak demek tamamdır demek. Olmuş" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak Yeniçağ: MasterChef Türkiye'de finale kalan 2. isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de hangi iddialı isim eleme potasına gitti. Somer Şef kaşığı kime attı