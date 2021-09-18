MasterChef Türkiye'nin 70. bölümünde Ömerli Barajı'nda gerçekleştirilen dış çekimde yarışmacılar tabaklarını on bir eski MasterChef yarışmacısının beğenisine sundu. Yapılan oylama sonrasında haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak ve potaya girecek 5. ve 6. eleme adayını belirleyecek. Bu bağlamda vatandaşlar internette en çok "MasterChef Türkiye'de 70. bölüm Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? 18 Eylül MasterChef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularını araştırmakta. İşte MasterChef Türkiye haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 18 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan 70. bölümünde yapılan oylama sonrasında - skorla kazanan takım Kırmızı Takım oldu. 11 eski MasterChef Türkiye yarışmacıları Kırmızı Takımın yemeklerini daha çok beğendi ve potaya girecek 5. ve 6. eleme adaylarının Mavi Takımdan çıkacağı kesinleşti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Oylama ise şu şekilde; Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Mavi Takım kendi arasında oynayacağı Bireysel Dokunulmazlık oyunu sonrasında 5. ve 6. eleme adaylarını belirleyecek. 5. eleme adayını Bireysel Dokunulmazlık sahibi, 6. eleme adayı ise yapılacak oylama sonrasında belirlenecek.

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