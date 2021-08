26 Ağustos Masterchef'te MasterClass'ı kim kazandı? Masterchef Türkiye'de 26 Ağustos 2021 tarihinde kazanan kim oldu? MasterClass'ın ödülü ne?

MasterChef Türkiye'de sezonun ilk MasterClass'ı yapıldı. MasterClass sonrası şeflerin testini hangi yarışmacının başarılı olduğu merak edilmekte. Masterchef Türkiye'de 26 Ağustos 2021 tarihinde kazanan kim oldu? Masterchef Türkiye'de ilk MasterClass eğitimi sonrası ödülü kazanan kim oldu? MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? MasterClass'ın sürpriz ödülü ne?

MasterChef Türkiye'de 26 Ağustos Perşembe günü sezonun ilk MasterClass'ı gerçekteşti. Bunun üzerine vatandaşlar en çok "Masterchef Türkiye'de 26 Ağustos 2021 tarihinde kazanan kim oldu? Masterchef'te 26 Ağustos MasterClass'ı kim kazandı? MasterClass'ın ödülü ne?" sorularını araştırmakta. MasterChef Türkiye'de sezonun ilk MasterClass'ı ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Şefler MasterClass eğitimi olarak yarışmacılara et kesimi, yapımı ve kebap yapımı ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Şef Mehmet Yalçınkaya et kesimi, et porsiyonlama, etin hangi bölgelerinin, nasıl kullanılması gerektiği hakkında detaylı bilgiler verdi. Şef Danilo Zanna et pişirmesi, soslandırılma ve baharatlandırılması ile ilgili bilgilendirici bir eğitim verirken, Şef Somer Sivrioğlu Türk yemek kültürünün en önemli yiyecek grubu olan Kebap yapımı hakkında önemli bilgileri paylaştı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Şefler MasterClass'ta gösterdiği ve anlattığı bu bilgileri en iyi kimin uyguladığını öğrenmek amacıyla MasterClass turu gereği yarışmacılardan 3 tur halinde bunu uygulamasını istedi.

İlk turda yarışmacılardan şiş kebap yapmaları istendi. En iyi yapan 8 yarışmacı bir üst tura geçti. En iyi tabağı çıkaran isimler ise Mert, İbrahim, Hamza, Emre, Sergen, Tahsin, Görkem ve Hasan oldu. İkinci tura geçmek için hak kazanan yarışmacılardan 50 derecede pişmiş et istendi.

İkinci turda yarışmacılardan 50 dereceye en yakın eti yapan Tahsin, Mert, Hasan ve Milhan oldu. 50 dereceye en yakın yapan 4 isim MasterClass'ın bir üst turu için hak kazandı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Şefler üçüncü ve son turda üst tura yükselen dört yarışmacıdan etlerini bu sefer 70 dereceye yakın yapmasını istedi. Tahsin 70 dereceye en yakın eti pişirerek, MasterClass'ın kazananı oldu.

MASTERCLASS'IN SÜRPRİZ ÖDÜLÜ NE?

MasterClass'ı kazanan Tahsin şeflerden mutfak malzemesi kazandı. Hamur yoğurma makinası ve bıçak setinden oluşan özel bir set MasterClass ödülü olarak yarışmacıya verildi.