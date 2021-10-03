MasterChef Türkiye canlı izle! TV8 Masterchef canlı izle! 3 Ekim Pazar Masterchef yeni bölüm izle! Masterchef Türkiye yeni bölüm full HD canlı izle!

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MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef 2021 bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 3 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak olan 82. bölümünde haftanın MasterChef Türkiye ana kadrosuna dahil olacak son isim belli olacak. Ardından hafta içerisinde potaya giren 6 yarışmacı arasından MasterChef'e veda edecek olan isim belli olacak. Şefler potadaki yarışmacılardan tabaklarında "Fındık" kullanmasını ve ana ürünün fındık olmasını isteyecek. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF TÜRKİYE 82. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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