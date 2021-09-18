MasterChef Türkiye canlı izle! TV8 canlı izle Masterchef 70. bölüm izle! 18 Eylül Masterchef yeni bölüm canlı izle! MasterChef canlı izle!

Masterchef canlı izle 2021! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2021 bugün yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Mastechef'in ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlarımız Masterchef ne zaman başlıyor? diye aratmaktadır. Masterchef yeni bölüm canlı izle! MasterChef 70. bölüm izle! Masterchef yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef canlı izle 2021! Masterchef 18 Eylül canlı izle! Masterchef TV8 canlı yayın izle! Masterchef canlı yayın izleme linki! İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masterchef 2021 bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 70. bölüm dış çekiminde Ömerli Barajı'nda Mavi Takım ve Kırmızı Takım, takım oyunun kazanmak için büyük mücadele verecek. Takım oyununda Şefler yarışmacılara bir sürahi su verecek ve yarışmacılar bütün yemeklerini tek sürahi su ile yapacak. Susuzluk üzerine vurgu yapmak isteyen MasterChef Türkiye ekibi afrika'nın Çad ülkesinde açtığı su kuyusu ve bu bölgedeki fakirlik ile ilgili detayları anlatacak. Yarışmacılar ise yemeklerini eski MasterChef Türkiye yarışmacılarına yapacak. Takım oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele verecek olan Kırmızı ve Mavi takım arasından kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oynayacak ve bu hafta potaya girecek son iki isimi belirleyecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE 70. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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