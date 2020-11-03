MasterChef Türkiye canlı izle! MasterChef Türkiye 3 Kasım Salı fragmanı izle! MasterChef bugün var mı?
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MasterChef Türkiye canlı izle! MasterChef Türkiye 3 Kasım Salı fragmanı izle! MasterChef bugün var mı?

03.11.2020 17:18 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:22
MasterChef Türkiye canlı izle! MasterChef Türkiye 3 Kasım Salı fragmanı izle! MasterChef bugün var mı?

MasterChef Türkiye 2020, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlıyor. Yepyeni formatıyla gündeme gelecek olan MasterChef canlı izleme linki! Peki, MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı izleme ekranı ve MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı burada! MasterChef format değişikliğinde neler var?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef 2020 izleyicilerin beğenisini topluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı ve MasterChef yayın saati hakkında araştırmalar yapılıyor. MasterChef bugün var mı, saat kaçta?MasterChef2020 yeni bölüm fragmanı izle! TV8 yayın akışı!

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

MasterChef 2020 bugün saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF'TE NE OLDU?

MasterChef'te dün akşam kaptanlar belli oldu ve takımlarını oluşturdular.

MASTERCHEF FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ

Salı günü oynanacak oyun tamamen bir ödül oyunu olacak. Böylece her hafta oynanacak bir ödül oyunu oynanacak. Salı günlerinin artık bir ödül oyunu günü olacağını söyleyen Somer Şef, diğer günlerin aynı olacağını söyledi.

Diğer günlerde ise takım oyunu oynanacak ve her gün bir aday çıkacak.

Takım oyunlarından sonra bireysel dokunulmazlık oynanacak ve sonrasında yeniden aday belli olacak.

2 KASIM MASTERHEF KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ

Her hafta sadece 3 kişi potaya gidecek ve eleme sadece 3 kişi arasında olacak. Yani 6 kişiden 3 kişiye düşme olayı olmayacak.

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