MasterChef Türkiye canlı izle! Bugün MasterChef var mı? Masterchef son fragmanı izle! 5 Kasım Perşembe TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 5 Kasım Perşembe günü MasterChef yayınlanacak mı? Masterchef son bölüm fragmanı izle!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef 5 Kasım (Bugün)2020 izleyicilerin beğenisine sunulacak. MasterChef yeni bölüm fragmanı ve MasterChef yayın saati hakkında araştırmalar yapılıyor. MasterChef bugün var mı, saat kaçta?MasterChef2020 yeni bölüm fragmanı izle! TV8 yayın akışı!

MASTERCHEF 5 KASIM (BUGÜN) VAR MI YOK MU?

MasterChef Türkiye'de 12. hafta heyecanı yaşanırken mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ilk takım oyununda ödül oyunu oynadı. Peki bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Haftanın 1. eleme adayı kim olacak? bunlar merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 5 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecektir. Yani bu akşam TV ekranlarında oynayacaktır.

MASTERCHEF SAAT KAÇTA?

MasterChef yeni bölümü bugün (05.11.2020) saat 20.00'de ekrana gelecek.

5 KASIM PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

14:15 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm - Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm - Yarışma

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Yeni Bölüm - Program

02:30 Doya Doya Moda - Yarışma

04:30 8x8 - Program

05:15 Bilginiz Olsun - Program