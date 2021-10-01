Masterchef Türkiye 82. bölüm fragmanı izle! 3 Ekim Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 82. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 3 Ekim Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak!

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 3 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak olan 82. bölümünde haftanın MasterChef Türkiye ana kadrosuna dahil olacak son isim belli olacak. Ardından hafta içerisinde potaya giren 6 yarışmacı arasından MasterChef'e veda edecek olan isim belli olacak. Şefler potadaki yarışmacılardan tabaklarında "Fındık" kullanmasını ve ana ürünün fındık olmasını isteyecek. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de TV8'de.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM İZLE! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 82. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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