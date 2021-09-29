Masterchef Türkiye 80. bölüm fragmanı izle! 29 Eylül Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 80. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 29 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 29 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 80. bölümünde haftanın 2. Dokunulmazlık oyunu oynanacak, Şefler yarışmacılardan 5 kıtadan 5 yemeği yapmasını isteyecek. 2 şerli takımlar halinde yarışacak olan yarışmacılar takımlarına puan kazandırmak için çaba harcayacak. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası potaya çıkacak 3 ve 4. isimler belli olacak. Yarışma sırasında Emre'nin söylediği bir atasözü yüzünden Hasan ile Emre arasında gergin anlar yaşanacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8'de. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM İZLE!

MASTERCHEF TÜRKİYE 80. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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