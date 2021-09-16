Masterchef Türkiye 69. bölüm fragmanı izle! 16 Eylül Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 69. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 16 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak!

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Masterchef Türkiye'nin 69. bölümünde yarışmaya veda edecek ismin yerine kadroya dahil olacak isim belli olacak. Şefler yedek yarışmacılardan "Hünkar Beğendi" yemeği yapmaları isteyecek. Şeflerin istediği ve beğendiği tabağın sahibi MasterChef ana kadrosunda yer almaya hak kazanacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Masterchef Türkiye yeni bölümleriyle her akşam 20.00'de TV8'de.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM İZLE!

MASTERCHEF TÜRKİYE 69. BÖLÜM FRAGMANI!

Haberler.com - Gündem