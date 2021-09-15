Masterchef Türkiye 68. bölüm fragmanı izle! 15 Eylül Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 68. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 15 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın 2. takım oyunu oynanacak. Şefler haftanın 2. takım oyununda yarışmacılardan Tayland mutfağının lezzetli yemekleri yapmalarını isteyecek. Takım oyunun ardından potada yer alacak 3. ve 4. isim belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM İZLE! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 68. BÖLÜM FRAGMANI!

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