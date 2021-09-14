Masterchef Türkiye 67. bölüm fragmanı izle! 14 Eylül Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 67. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 14 Eylül Salı akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyununda takımlar dokunulmazlık mücadelesi veriyor. Haftanın ilk takım oyununda Şefler, yarışmacılardan pilavlar yapmalarını isteyecek. Şeflerin belirlediği 7 türde pilav yapımını düello şeklinde yapacak. Pilavların yapımındaki düello eşleşmelerini ise Mavi Takım kaptanı Dilara belirleyecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM İZLE! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASTERCHEF TÜRKİYE 67. BÖLÜM FRAGMANI!

Haberler.com - Gündem