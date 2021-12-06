MasterChef Türkiye 6 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye Mavi takım yarışmacıları kim?

Masterchef Türkiye'de bu akşam kaptanlık için büyük mücadele verildi. Kaptanlık için mücadele veren yarışmacılar ile ilgili vatandaşlar en çok "Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 kaptanlar kim oldu? MasterChef Türkiye 6 Aralık 2021 kazanan isim belli mi?" sorularını araştırmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin ilk hafta kaptanları…

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de mavi önlüğü kazanan isim belli oldu. Şefler, bu hafta gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan dürüm yapmasını istedi. Buna göre şeflerin tabağını en çok beğendiği Hasan, MasterChef'te ilk haftanın kazananı oldu. Hasan, mavi önlüğü kazanmasının ardından Kırmızı Takım kaptanı olarak Mert'i seçti. Böylece ilk hafta kaptanları Hasan ve Mert oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Kazanan Hasan mavi takım kaptanı olurken, mavi takımda yer alacak isimler;

Hasan - Kaptan

Araz

Sergen

Tahsin

Görkem

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

Hasan'ın seçtiği isim olan Mertkırmızı takım kaptanı olmaya hak kazandı. Kırmızı takımda yer alacak isimler ise şu şekilde.

Mert - Kaptan

Eren

Burcu

Dilara

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