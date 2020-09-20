MasterChef Türkiye 59. bölüm fragmanı izle! MasterChef Türkiye 58. bölümde neler oldu? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? İlgiyle izlenen MasterChef Türkiye yarışması tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye 59. bölüm fragmanı izle! 20 Eylül MasterChef fragmanı haberimizde

58. bölümde yapılan yemekler 9 semtteki evlere gönderildi. Bu yemekler sonucunda 6 aday belirlendi. Peki, 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASI 58. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Yarışmacılar yayla çorbası, şekerpare, ıspanaklı gül böreği, hünkar beğendi, gavurdağı salatası ile hünerlerini sergiledi. Belirlenen 9 semte gönderilen yemekler sonucu kazanan takım mavi takım oldu. MASTERCHEF TÜRKİYE KİMLER ELEME ADAYI? Selim, Sefa ve Tanya Serhat, Özgül ve Berker oldu. MASTERCHEF TÜRKİYE 59. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!