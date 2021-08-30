Masterchef Türkiye 52. bölüm fragmanı izle! 30 Ağustos Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Yeni sezonuyla, yeni kadrosuyla gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 30 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Masterchef Türkiye 52. bölüm fragmanı izle! 30 Ağustos Masterchef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye 2021 yeni bölümünde neler olacak?

Masterchef Türkiye 52. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 30 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak!

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel menü olarak Tantuni yapacak. Kadroya yeni dahil olacak olan Mustafa'nın da yer alacağı 52. bölümde MasterChef Türkiye'de haftanın takımı belirlenecek ve kaptanların kim olacağı belli olacak. Şeflerin Düellosu yarışmasını kazanan takım özel ayrıcalıklı ödülün sahibi olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF TÜRKİYE 52. BÖLÜM FRAGMANI! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.