MasterChef Türkiye 43. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Türkiye'nin en çok beğenilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020 43. bölüm fragmanı paylaşıldı. 31 Ağustos günü 42. bölümde mavi ve kırmızı takımların kaptanları belirlendi. Salı günü yayımlanacak 43. bölümde dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazanacak?

Dokunulmazlık oyunu menüsü ne oldu? MasterChef Türkiye, birbirinden leziz tariflerle dikkat çekse de yarışmadaki heyecan, izleyeni ekran başından ayırmıyor. Pazartesi akşamı Celal ve Eray'ın kaptan seçilmeleri ve düello oyunlarının ardından iki takım için kader müsabakası olan dokunulmazlık oyunu Salı günü gerçekleştiriliyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de oynanan son dokunulamzlık oyunu sonrası yarışmaya veda eden isim Berk olmuştu. Ancak yeni hastanın dokunulamzlık yarışı henüz gerçeklemedi. Yayımlanan fragmanda Meksika mutfağı ile ekranları doldurmaya hazırlanan MasterChef'te kazanan isim belli olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz.

MEKSİKA MUTFAĞI YEMEKLERİ

Türk mutfağında da sıkça yer alan Meksika yemekleri, oldukça beğenilen lezzetleri barındırıyor. Yemeklerinin acılığı ile ün yapmış olan Meksika Mutfağına ait yemekler şöyle:

1) Fajita

2) Tortilla Ekmeği

3) Quesadilla

4) Taco

5) Burrito

6) Gazpacho

7) Enchilada

8) Guacamole

9) Nachos

10) Churros