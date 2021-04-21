Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? Masterchef yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak tarih açıklandı mı?
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Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? Masterchef yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak tarih açıklandı mı?

Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? Masterchef yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak tarih açıklandı mı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Survivor'da dün Masterchef başvurusu nasıl yapılır açıklanmasının ardından Masterchef 2021 ne zaman başlayacak tarihi belli oldu mu merak edildi. Peki, Masterchef ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Masterchef Exxen'de mi TV8'de mi olacak? Masterchef başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Masterchef ile ilgili bilgiler haberimizde.

Masterchef 2021 ne zaman başlayacak? Masterchef Türkiye 2021 programı için başvurular devam ediyor mu? Vatandaşlar başvurular nereden yapılıyor araştırıyor. Masterchef whatsapp başvuru hattı numarası kaçtır? Videolu başvuru nasıl yapılır? Masterchef başvuru linki var mı? Masterchef hangi ay başlıyor? Masterchef TV8 'de mi yayınlanacak? Masterchef ne zaman, saat kaçta?

MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masterchef 2021 yarışmasının başlama tarihi henüz açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz sezon Masterchef 2020 sezonu 17 Temmuz tarihinde başlamıştı. Buradan da yola çıkarsa Masterchef 2021 Temmuz-Ağustos ayı gibi başlaması bekleniyor. Fakat içinde bulunduğumuz pandemi süreci dolayısıyla bu tarih biraz gecikebilir. Henüz tarih açıklanmadı. Resmi açıklama yapıldığında bilgi vereceğiz.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

Masterchef TV8'de mi yoksa Exxen'de mi yayınlanacak o da merak konusu oldu. Henüz bu konu hakkında da bir açıklama yapılmadı. Fakat şuana kadar olan tüm Masterchef sezonları TV8'de yayınlanmıştı.

Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? Masterchef yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak tarih açıklandı mı?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Masterchef başvuruları için 2 yöntem bulunmakta. İlki Whatsapp hattı üzerinden videolu başvuru ve diğeri de web sitesi üzerinden videolu başvurudur. Whatsapp hattı üzerinden başvuru yapmak için öncelikle aşağıda paylaşacağımı numarayı rehberinize ekleyin. Ardından Whatsapp'a videonuzu gönderebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer yöntem ise web sitesi üzerinden videolu başvuru yapmaktır.

  • Masterchef Whatsapp videolu başvuru hattı numarası : 0549 890 88 88
  • Masterchef Videolu başvuru sitesi linki : www.tv8basvuru.com
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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