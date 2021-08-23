Masterchef Türkiye kaptan kim oldu? MasterChef Türkiye 23 Ağustos 2021 kazanan isim belli oldu! MasterChef kaptan kim seçildi?

Masterchef Türkiye'de ana kadro belli oldu. Ana kadrolar belli olduktan sonra yarışmacılar kaptanlık için kıyasıya mücadele sergiledi. 23 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan bölümde kaptanlık yarışında mavi önlüğü ve kırmızı önlüğü kimlerin kazandığı merak edildi. Peki, Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye kaptan kim oldu? MasterChef Türkiye 23 Ağustos 2021 kazanan isim belli oldu! Masterchef kaptan kim seçildi?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya seçilen 16 kişi birden ilk kez tezgah başına geçiyor ve kaptanlık için büyük mücadele veriyor. Kaptanlık mücadelesi için mücadele veren yarışmacılar ile ilgili vatandaşlar en çok "Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 kaptanlar kim oldu? MasterChef Türkiye 23 Ağustos 2021 kazanan isim belli mi?" sorularını araştırmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin ilk hafta kaptanları...

MASTERCHEF KAPTANLAR KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de mavi önlüğü kazanan isim belli oldu. Şefler ilk hafta gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan "Mantı" yapmasını istedi. Buna göre şeflerin tabağını en çok beğendiğiBurcu MasterChef'te ilk haftanın kazananı oldu. Burcu mavi önlüğü kazanmasının ardından ilk hafta kaptanları Burcu ve Eren oldu.En iyi 6 tabak arasına giren Sergen, Burcu, Gökem, Emre, Eren ve Hasan arasından birinci olan Burcu mavi önlüğü kazandı ve mavi takımın kaptanı oldu. Burcu, kırmızı takım kaptanı olarak Eren ismini seçti ve Eren kırmızı takımın kaptanı oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Kazanan Burcu mavi takım kaptanı olurken, mavi takımda yer alacak isimler;

Burcu - Kaptan

Hasan

Hamza

Görkem

Tahsin

Safanur

Fatma

Tunahan

Burcu'nun seçtiği isim olan Eren kırmızı takım kaptanı olmaya hak kazandı. Kırmızı takımda yer alacak isimler ise şu şekilde.

Eren - Kaptan

Şükrü

Emre

Mert

İbrahim

Dilara

Sergen

Milhan

MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?