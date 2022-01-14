Masterchef Türkiye 158. bölüm fragmanı izle! 14 Ocak MasterChef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 158. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Masterchef yarışmasının yeni bölümü 14 Ocak akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Son finalistin belli olacağı bölümde heyecan dolu dakikalar yaşanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 14 Ocak akşamı yayınlanacak olan 158. bölümünde iki finalist karşı karşı gelecek.

Dün akşamki bölümde Eren: 65 Puan, Hasan: 59 puan toplamıştı. Bu akşam canlı yayında Hasan ile Eren son performanslarını sergileyip şampiyon olmak için yarışacak. Bu akşamki bölümde Masterchef'in finalinde Eren ile Hasan kıyasıya bir mücadele vermek için yarışacak. Heyecan dolu dakikalar izleyenleri bekliyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye final bölümüyle 14 Ocak Cuma akşamı 20.00'de TV8'de.

MASTERCHEF 158. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masterchef'te ilk 3'e Eren, Hasan ve Tahsin kalmıştı. Büyük heyecana sahne olan ve 2 gün süren yarışma ve turların sonunda ilk finalist Eren olmuştu. Daha sonra Hasan ile Tahsin ikinci finalist olarak büyük finale adlarını yazdırmak üzere kıyasıya mücadele ettiler ve Hasan mücadelenin sonunda en yüksek puanı alarak finale yükselen son isim olmuştu. Tahsin ise yarışmaya 3. olarak veda etmişti.

Perşembe ve Cuma akşamı yapılacak yarışma ve turların ardından Masterchef Türkiye 2022 şampiyonu belli olacak. Eren mi Hasan mı kim şampiyon oldu? sorusu izleyenler tarafından en çok araştırılan konular arasında.

Masterchef finali bu akşam ve yarın akşam canlı yayında yapılacak yarışma ve turların ardından jüri üyelerinin oyları ile belirlenecek.

1. OYUN: Jüri üyeleri, finale kalan Eren ve Hasan'dan yarışmaya ilk katıldıkları tabaklarındaki yemeği yapmalarını istediler.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 24 puan

Hasan: 20 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 7, Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 9, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 8, Hasan'a7 puan verdi.

2. OYUN: Jüri üyeleri yarışmacıların kendi belirledikleri 4 ana malzemeden bir yemek hazırlamalarını istediler.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 43 puan

Hasan: 39 puan

Yarışmacıların ikinci hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 6, Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 7, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 6, Hasan'a 6 puan verdi.

3. OYUN: Yarışmacılar kendi belirledikleri bir yemeği jüri üyelerine sunmak üzere hazırladılar.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 65 Puan

Hasan: 59 puan

Yarışmacıların üçüncü hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 7 , Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 7, Hasan'a 7 puan verdi.

MASTERCHEF KİM ŞAMPİYON OLDU?

Masterchef'te şampiyon yarın yapılacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak final yarışmasıyla belirlenecek.

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