Masterchef Türkiye 157. bölüm fragmanı izle! 13 Ocak MasterChef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Son finalist kim olacak? Yeni sezonuyla, yeni kadrosuyla gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 13 Ocak akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! MasterChef Türkiye 157. bölüm fragmanı izle! 13 Ocak MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye 2021 yeni bölümünde neler olacak?
Masterchef Türkiye 157. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Masterchef yarışmasının yeni bölümü 13 Ocak akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Son finalistin belli olacağı bölümde heyecan dolu dakikalar yaşanacak.
Masterchef Türkiye'nin 13 Ocak akşamı yayınlanacak olan 157. bölümünde iki finalist karşı karşı gelecek.
Dün akşamki bölümde Tahsin ve Hasan ikinci finalist olmak için yarışmış ve finale yükselen ikinci isim Eren'in ardından Hasan olmuştu. Bu akşamki bölümde Masterchef'in finalinde Eren ile Hasan kıyasıya bir mücadele vermek için yarışacak. Heyecan dolu dakikalar izleyenleri bekliyor.
MasterChef Türkiye yeni bölümüyle 13 Ocak Perşembe akşamı 20.00'de TV8'de.
12 Ocak MasterChef'te kazanan isim aynı zamandan ilk finalist olacak. MasterChef'te kırmızı ağırlıklı yemek konseptinin belirlendiği bu gecede yarışmacılardan kırmızı konsept (domates, pancar, kırmızı et vs), yarın ise beyaz ağırlıklı yemekler yapmaları istenecek.
İlk tur: Başlangıç Yemeği
Yarışmacılar ilk tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:
Hasan: 22 puan
Tahsin: 20 puan
Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 6 puan verdi.
Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 7 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 7, Tahsin'e 7 puan verdi.
İlk turun sonunda Hasan 22 puan alarak ilk turu birinci olarak tamamladı.
İkinci Tur: Ana Yemek
İlk turun ardından yarışmacılar ana yemek tabağını hazırlamaya başladı
Yarışmacılar ikinci tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:
Hasan: 44 puan
Tahsin: 41 puan
Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 7 puan verdi.
Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 7 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 7, Tahsin'e 7 puan verdi.
Üçüncü Tur: Tatlı
İlk ve ikinci turun ardından üçüncü turda yarışmacılardan tatlı yapmaları istendi.
Yarışmacılar üçüncü tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:
Hasan: 72 puan
Tahsin: 69 puan
Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 9, Tahsin'e 9 puan verdi.
Danilo Şef Hasan'a 10, Tahsin'e 10 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 9, Tahsin'e 9 puan verdi.
Masterchef'te ilk finalist dün akşamki yarışmada Eren olmuştu. Bu akşam ise Hasan ile Tahsin son finalist olmak için yarışacak. Peki, Hasan mı Tahsin mi ikinci finalist olacak?
Masterchef'te ikinci finalist 72 puanla Hasan oldu.
Haberler.com - Gündem