Masterchef Türkiye 156. bölüm fragmanı izle! 12 Ocak MasterChef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 156. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Masterchef yarışmasının yeni bölümü 12 Ocak akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Son finalistin belli olacağı bölümde heyecan dolu dakikalar yaşanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 12 Ocak akşamı yayınlanacak olan 156. bölümünde son finalist belli olacak.

Dün akşamki bölümde Hasan: 68 puan; Tahsin: 60 puan; Eren: 74 puan topladı ve ilk finalist Eren oldu. İkinci finalistin belirleneceği yeni bölümde Hasan ile Tahsin arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle 12 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'de TV8'de.

MASTERCHEF 156. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

11 Ocak MasterChef'te kazanan isim aynı zamandan ilk finalist olacak. MasterChef'te kırmızı ağırlıklı yemek konseptinin belirlendiği bu gecede yarışmacılardan kırmızı konsept (domates, pancar, kırmızı et vs), yarın ise beyaz ağırlıklı yemekler yapmaları istenecek.

İlk tur: Başlangıç Yemeği

Yarışmacılar ilk tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:

Hasan: 24 puan

Tahsin: 17 puan

Eren: 25 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 5, Eren'e 7 puan verdi.

Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 9 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 9 puan verdi.

İlk turun sonunda Eren 25 puan alarak ilk turu birinci olarak tamamladı.

İkinci Tur: Ana Yemek

İlk turun ardından yarışmacılar ana yemek tabağını hazırlamaya başladı

Yarışmacılar ikinci tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:

Hasan: 47 puan

Tahsin: 36 puan

Eren: 47 puan

Yarışmacıların ikinci hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 6, Eren'e 8 puan verdi.

Somer Şef; Hasan'a 8, Tahsin'e 7, Eren'e 7 puan verdi. Danilo Şef ise Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 7 puan verdi.

Üçüncü Tur: Tatlı

İlk ve ikinci turun ardından üçüncü turda yarışmacılardan tatlı yapmaları istendi.

Yarışmacılar üçüncü tabaklarını hazırlamak üzere jüri birazdan tabakları tadıp, oylamaya geçecek:

Hasan: 68 puan

Tahsin: 60 puan

Eren: 74 puan

Yarışmacıların üçüncü hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 8, Eren'e 9 puan verdi.

Danilo Şef; Hasan'a 7, Tahsin'e 8, Eren'e 9 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 8, Tahsin'e 7, Eren'e 9 puan verdi.

Jüriden aldığı toplam 74 puanla finale kalan isim EREN oldu.

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