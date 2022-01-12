Masterchef Türkiye 156. bölüm fragmanı izle! 12 Ocak MasterChef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Son finalist kim olacak? Yeni sezonuyla, yeni kadrosuyla gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 12 Ocak akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! MasterChef Türkiye 156. bölüm fragmanı izle! 12 Ocak MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye 2021 yeni bölümünde neler olacak?
Masterchef Türkiye 156. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Masterchef yarışmasının yeni bölümü 12 Ocak akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Son finalistin belli olacağı bölümde heyecan dolu dakikalar yaşanacak.
Masterchef Türkiye'nin 12 Ocak akşamı yayınlanacak olan 156. bölümünde son finalist belli olacak.
Dün akşamki bölümde Hasan: 68 puan; Tahsin: 60 puan; Eren: 74 puan topladı ve ilk finalist Eren oldu. İkinci finalistin belirleneceği yeni bölümde Hasan ile Tahsin arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak.
MasterChef Türkiye yeni bölümüyle 12 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'de TV8'de.
11 Ocak MasterChef'te kazanan isim aynı zamandan ilk finalist olacak. MasterChef'te kırmızı ağırlıklı yemek konseptinin belirlendiği bu gecede yarışmacılardan kırmızı konsept (domates, pancar, kırmızı et vs), yarın ise beyaz ağırlıklı yemekler yapmaları istenecek.
İlk tur: Başlangıç Yemeği
Yarışmacılar ilk tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:
Hasan: 24 puan
Tahsin: 17 puan
Eren: 25 puan
Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 5, Eren'e 7 puan verdi.
Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 9 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 9 puan verdi.
İlk turun sonunda Eren 25 puan alarak ilk turu birinci olarak tamamladı.
İkinci Tur: Ana Yemek
İlk turun ardından yarışmacılar ana yemek tabağını hazırlamaya başladı
Yarışmacılar ikinci tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:
Hasan: 47 puan
Tahsin: 36 puan
Eren: 47 puan
Yarışmacıların ikinci hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 6, Eren'e 8 puan verdi.
Somer Şef; Hasan'a 8, Tahsin'e 7, Eren'e 7 puan verdi. Danilo Şef ise Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 7 puan verdi.
Üçüncü Tur: Tatlı
İlk ve ikinci turun ardından üçüncü turda yarışmacılardan tatlı yapmaları istendi.
Yarışmacılar üçüncü tabaklarını hazırlamak üzere jüri birazdan tabakları tadıp, oylamaya geçecek:
Hasan: 68 puan
Tahsin: 60 puan
Eren: 74 puan
Yarışmacıların üçüncü hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 8, Eren'e 9 puan verdi.
Danilo Şef; Hasan'a 7, Tahsin'e 8, Eren'e 9 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 8, Tahsin'e 7, Eren'e 9 puan verdi.
Jüriden aldığı toplam 74 puanla finale kalan isim EREN oldu.
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