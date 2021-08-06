Masterchef Tunahan kimdir? Tunahan Ak kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Tunahan ana kadroya girdi mi?
Masterchef'te ana kadroya katılan 5. yarışmadı Tunahan Ak oldu. Bunun ardından izleyiciler Tunahan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Tunahan Ak'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Masterchef Tunahan kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Tunahan ana kadroya katılan 5. yarışmacı olmuştu. Peki, Masterchef Tunahan Ak kimdir? İnstagram hesabı nedir?
MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR?
Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Tunahan Ak 19 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Tunahan Ak hayatında bir değişiklik olması için yarışmaya katıldığını belirtmiştir. Masterchef Tunahan eğitimini Bolu'da almıştır.
Bolu'da eğitim aldıktan sonra yaklaşık 1,5 yıldır İstanbul Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışmıştır. Bugün yapılan yarışma sonucunda ise Tunahan Ak, Masterchef 2021 ana kadroya seçilen 5. yarışmacı olmuştur.
Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan başarılı yarışmacının İnstagram'da 127 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@ttunahanak" adresinden ulaşabilirsiniz.
TUNAHAN AK ANA KADROYA GİRDİ Mİ?
Bugün yapılan final turunda Tunahan Ak ana kadroya girmeye hak kazandı. Sergen ile son ikiye kalan başarılı yarışmacı en iyi tabak seçildi ve ana kadroya seçilen 5. yarışmacı oldu.