MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Tunahan elendi mi, ana kadroya girdi mi?

Yarışmaya katılan isimler kadar onların elenip elenmediği de izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, MasterChef Tunahan elendi mi? MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Sosyal medya hesabı var mı?

YARIŞMACILAR İZLEYİCİLERİN İLGİ ODAĞI

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın sürdürdüğü MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu yıl da yarışmacılarıyla gündemde. Farklı yeteneklere sahip katılımcılar, üst tura geçebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacı Tunahan ise hem yeteneği hem de tarzıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Ancak birçok kişi, bu yarışmacının kim olduğunu, yaşını, memleketini ve Instagram hesabını merak ediyor. Aynı şekilde, Tunahan'in yarışmada kalıp kalmadığı da büyük bir soru işareti.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU ONUR OLDU

2024-2025 sezonunun finalinde, Onur ve Kerem büyük ödül için karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, jürilerin verdiği puanlarla birincilik koltuğuna oturan isim Onur oldu. Onur, bu başarıyla MasterChef tarihine adını yazdırarak sezonu şampiyon olarak tamamladı.

MASTERCHEF 2025-2026 JÜRİ KADROSU DEĞİŞMEDİ

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında, bu sezon da jüri değişikliği yaşanmadı. 2025-2026 sezonunda da izleyicilerin yakından tanıdığı üç usta şef görevlerine devam ediyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF TUNAHAN HAKKINDA BİLGİLER

Tunahan Onhan, Balıkesir'in Edremit ilçesinden yarışmaya katılıyor. Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi alan Tunahan, yeteneğini geliştirmeye devam ediyor.

MASTERCHEF TUNAHAN YARIŞMADAN ELENDİ Mİ?

MasterChef Tunahan ana kadroyagirmek için mücadele ediyor.