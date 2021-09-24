Masterchef tüm eleme adayları kim oldu? 23 Eylül Masterchef bu haftanın 6 eleme adayı kimdir? 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimler? - Haberler
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Masterchef tüm eleme adayları kim oldu? 23 Eylül Masterchef bu haftanın 6 eleme adayı kimdir? 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimler?

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Masterchef tüm eleme adayları kim oldu? 23 Eylül Masterchef bu haftanın 6 eleme adayı kimdir? 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimler?

Masterchef haftanın tüm eleme adayları belli oldu. Bu haftayı kırmızı takım 2-1 kazandı. Buna göre kırmızı takımdan 2 kişi eleme adayı olurken mavi takımdan ise 4 isim eleme potasında yer aldı. Peki, Masterchef tüm eleme adayları kim oldu? 23 Eylül Masterchef bu haftanın 6 eleme adayı kimdir? İşte tüm eleme adayları ve isimleri...

Masterchef 2021 tüm heyecanıyla devam ediyor. Masterchef izleyicileri haftanın 1. eleme adayı kimdir, 2. eleme adayı kimdir, 3. eleme adayı kimdir, 4. eleme adayı kimdir, 5. eleme adayı kimdir ve 6. eleme adayı kimdir merak etti. İşte detaylar...

Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynamıştı. Bireysel dokunulmazlık sonucunda eleme adayı olan 2 isim Mustafa ve Sergen oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1. eleme adayı : Mustafa

2. eleme adayı : Sergen

Haftanın 2. takım oyununu mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştı. Yarışma sonucunda Tahsin dokunulmazlığı kazanmıştı ve 3. eleme adayı olarak Emre'nin ismini vermişti. 4. eleme adayı ise Hamza seçildi.

3. eleme adayı : Emre

4. eleme adayı : Hamza

23 Eylül Perşembe günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımın dokunulmazlık oyununu Eren kazandı ve 5. eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Birazdan 6. eleme adayı açıklanacak.

5. eleme adayı : Hasan

6. eleme adayı : Burcu

Masterchef tüm eleme adayları kim oldu? 23 Eylül Masterchef bu haftanın 6 eleme adayı kimdir? 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimler?

Masterchef tüm eleme adayları kim oldu? 23 Eylül Masterchef bu haftanın 6 eleme adayı kimdir? 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimler?

Buna göre haftanın tüm eleme adayları şöyle:

  • 1. eleme adayı : Mustafa
  • 2. eleme adayı : Sergen
  • 3. eleme adayı : Emre
  • 4. eleme adayı : Hamza
  • 5. eleme adayı : Hasan
  • 6. eleme adayı : Burcu

Pazar günü haftanın dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir isim Masterchef 2021'e veda edecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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