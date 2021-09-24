Masterchef tüm eleme adayları kim oldu? 23 Eylül Masterchef bu haftanın 6 eleme adayı kimdir? 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimler?

Masterchef 2021 tüm heyecanıyla devam ediyor. Masterchef izleyicileri haftanın 1. eleme adayı kimdir, 2. eleme adayı kimdir, 3. eleme adayı kimdir, 4. eleme adayı kimdir, 5. eleme adayı kimdir ve 6. eleme adayı kimdir merak etti. İşte detaylar...

MASTERCHEF HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynamıştı. Bireysel dokunulmazlık sonucunda eleme adayı olan 2 isim Mustafa ve Sergen oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1. eleme adayı : Mustafa

2. eleme adayı : Sergen

MASTERCHEF HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın 2. takım oyununu mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştı. Yarışma sonucunda Tahsin dokunulmazlığı kazanmıştı ve 3. eleme adayı olarak Emre'nin ismini vermişti. 4. eleme adayı ise Hamza seçildi.

3. eleme adayı : Emre

4. eleme adayı : Hamza

MASTERCHEF HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

23 Eylül Perşembe günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımın dokunulmazlık oyununu Eren kazandı ve 5. eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Birazdan 6. eleme adayı açıklanacak.

5. eleme adayı : Hasan

6. eleme adayı : Burcu

MASTERCHEF BU HAFTANIN 6 ELEME ADAYI

Buna göre haftanın tüm eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Mustafa

Mustafa 2. eleme adayı : Sergen

Sergen 3. eleme adayı : Emre

Emre 4. eleme adayı : Hamza

Hamza 5. eleme adayı : Hasan

Hasan 6. eleme adayı : Burcu

Pazar günü haftanın dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir isim Masterchef 2021'e veda edecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem