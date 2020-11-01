Masterchef Trabzon Hurması nasıl yapılır? Masterchef Trabzon Hurması yemek tarifi? Trabzon Hurması için gerekli malzemeler!

Masterchef'te bugün eleme oyununda yapılan yemeklerden birisi Trabzon Hurması yemeğidir. Evde izleyiciler Trabzon Hurması nasıl yapılır çok merak ediyor. Peki Trabzon Hurması tarifi nedir, nasıl yapılır?

Vatandaşlar Trabzon Hurması nasıl yapılır merak ediyor. Trabzon Hurması nasıl yapılır, tarifi nedir, Trabzon Hurması için gerekli malzemeler nelerdir?

MASTERCHEF GENEL TRABZON HURMASI TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5 adet Trabzon hurması (yumuşak)

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker (isteğe bağlı)

1 paket vanilya

MASTERCHEF GENEL TRABZON HURMASI TATLISIYAPILIŞI

Hurmalar yıkanır, kabukları soyulur, püre haline getirilir.

Püre haline gelmiş hurmaya yumurta, süt, ve vanilya eklenir.

İsteğe bağlı olarak şeker de eklenir. Trabzon hurması kendinden şekerli olduğundan, şeker konmasa da olur.

Karışım küçük fırın kaplarına (sütlaç kabı) aktarılır.

Kaplar fırın tepsisine dizilir ve yarı hizasına kadar sıcak su doldurulur (Benmari usulü).

Önceden 180 dereceye ayarlanmış fırında yaklaşık 25 dakika pişirilir.

Soğuduktan sonra ters çevrilince kaptan kolaycak çıkar. Tabaklara aldıktan sonra buzdolabına konulur. Servis ederken üstüne ceviz eklenebilir.

TRABZON HURMASI NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Turuncu rengi ile iştah açan Trabzon hurması Latince adı ile Diospyros kaki, ağaçta yetişen bir meyvedir.

Trabzon hurması ağacı yaklaşık 5-6 metre uzunluğundadır.

İlkbaharda yeşil olan yaprakları sonbaharda sarı ve turuncu renge dönüşür.

Yapraklarının güzel renginden dolayı peyzaj işlerinde kullanılır.

Kendine has bir aromaya sahip olan Trabzon hurmasının iç kısmı yumuşaktır. Çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilen bir meyvedir. Yeni olgunlaşan Trabzon hurmasının tadı buruk olur. Birçok çeşidi bulunan Trabzon hurması ülkemizde yaygın olan çeşitleri Hachiya ve Fuyu'dur.

Olgunlaştığında yenilen Trabzon hurmasının Hachiya çeşidi en çok tüketilen hurma türüdür.

Meyveye kekremsi ve buruk tadı içeriğinde yer alan tanen maddesi verir. Antakya ve Hatay yöresinde yetiştirilen Fuyu çeşidi ise sertken tüketilen ve çikolatalı hurma da denilen türüdür. Trabzon hurmasının Fuyu çeşidinin sertken yenmesi önerilir.

Her iki çeşit birbirine görünüm olarak benzer; ancak Fuyu çeşidinin iç kısmı kahverengi ve çekirdekleri büyüktür. Hachiya çeşidinin içinde çekirdek yoktur ve iç rengi turuncudur; ayrıca yumuşak ve sulu bir meyvedir.

TRABZON HURMASI NASIL KURUTULUR?

Öncelikli olarak meyvelerin kabukları soyulur.

Kabukları soyulan meyveler saplarından birbirleri ile temas etmeyecek bir şekilde iplere asılır.

Asılan hurma iplerinin gergin olması gerekmektedir.

Bol güneş alan temiz bir alana asılan yaklaşık 1 ay kurumaya bırakılır.

Asılan hurmaların yağmurlu havalardan korunması önem taşımaktadır.

Kurutma işlemi tamamlanan Trabzon hurmaları üzerindeki toz ve yabancı maddelerden arındırmak için yıkanır.

Yıkanan hurma kuruları temiz bir bez yardımıyla kurulanır ve dinlenmeye bırakılır.

Dinlenen hurmalar yumuşak bir hal alır.

Hazırlanan Trabzon hurması kuruları cam bir kavanoza alınarak serin ve rutubet almayan bir alanda saklanır.

TRABZON HURMASI KURUTMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Trabzon hurmasını kurutmak için henüz olgunlaşma işlemini tamamlamamış sert yapılı Trabzon hurmaları seçilmelidir.

Meyvelerin saplı olması tercih edilir. İpe dizmek için saplardan yardım alabilirsiniz.

Evinizin aldığı güneşe ve bulunduğunuz ortamdaki nem oranına göre kurutma süresi değişebilir.

TRABZON HURMASI FAYDALARI NELERDİR?

Güçlü bir antioksidan olan meyve vücut direncini artırarak hastalıklara karşı vücudu korur.

Özelikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan ve kanserden koruyucu özellik gösterir.

Kış meyvesi olan Trabzon hurması vücut ısısını dengede tutar.

Yüksek oranda lif içeren Trabzon hurması sindirim sistemini düzenler ve bağırsaklarda oluşan iltihapların tedavisine yardımcı olur.

Trabzon hurması vitaminleri antioksidan özelliğe sahiptir ve cildin elastikiyetini artırır ve cildi daha sağlıklı hale getirerek ışıl ışıl görünmesini sağlar.

Saç derisinin beslenmesini destekleyerek saç köklerini güçlendirir ve saç dökülmelerini önler.

Kansızlığın önlenmesinde önemli rolü vardır.

İştah açar ve iştah problemini ortadan kaldırır.

Trabzon hurması kurusu toz haline getirilip içildiğinde öksürüğe iyi gelebilir.