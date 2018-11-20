MasterChef'ten Diskalifiye Edilen Murat: Cebimde 10 Lira Param Kaldı
MasterChef'ten diskalifiye edilen fenomen yarışmacı Murat Özdemir, yarışmadan sonra kimsenin kendisine iş vermediğini ve cebinde sadece 10 lira parasının kaldığını söyledi.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'ten uygunsuz davranışlarından dolayı diskalifiye edilen Murat Özdemir, önceki gün gittiği alışveriş merkezinde garip hareketleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda gündemden düşmeyen isim, telefonla bağlandığı programda yarışmadan sonra cebinde sadece 10 lira parasının kaldığını söyleyerek sitem etti.
"CEBİMDE 10 LİRAM KALDI"
Gittiği alışveriş merkezinde sergilediği anormal davranışlarıyla gündemden düşmeyen Murat Özdemir, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Yarışmadan sonra zor günler geçirdiğini söyleyen Özdemir, şu sözlerle sitem etti: Alışveriş merkezindeki davranışlarımdan dolayı yine özür dilerim. Cebimde son 10 liram kaldı telefon faturamın da 2'inci ayı oda kesilir artık insanlar rahatlar. Ben büyük yerlerde çalıştım 2,500 TL maaşla çalışan krizde de parası geç ödenen ve zor geçinen biriydim. Yarışma için işten çıktım bu hale geldim.
"YARIŞMAYA KATILDIM HAYATIM KAYDI"
Bu görüntüler işe girmeme engel olur yarışmaya katıldım hayatım kaydı, artık kimse benimle çalışmaz. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorum ondan böyleyim. Param olmadığı için çocuğuma akrabalarım bakacak. İş arıyorum bir yerde de. Ben yarışma için işimi bırakmıştım. Ben akbille dolaşan ve otobüse binen bir insanım sonuçta.
"SANA GÜZELLİK YAPILACAK' DEDİLER"
Survivor'a gidecektim bu davranışlardan sonra oda olmadı. Ben basında 'Survivor'a gidecek' haberleri çıkınca gideceğime inandım. Acun abiden özür dilerim. Sana güzellik yapılacak dediler sonra terbiyesizlik yapınca olmadı."
-
cebınde günlük 50 lırala sımıt alıp o sımıtlerı satıp evıne ekmek götüren ınsanlar da var,salak salak hareketler yapıyordun,bak bakalım calısmak nasıl bırseymış,senın gıbı dengesızlere de ibret olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Sizi orda birbirinize saldırtan lar versinler sana para. Gül gibi işinden medya maymunu olmak için çıktın sonra ağlama moduna geçtin..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Beter ol kime güvenipte işten ayrıldıysan ona git medyada böyle karşımıza çıkma haber yapmayın bu soytarıyı yeter ya yeterCevap Yaz 3 Yayından Kaldır