Masterchef Temmuz Uğur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Temmuz Uğur Yıldız hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen programı olan Masterchef'te merak edilen isimlerden biri de Temmuz Uğur Yıldız oldu. Bu kapsamda Masterchef Temmuz Uğur Yıldız kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hayat Bazen Tatlıdır Tarhan'ı olarak da tanınan Temmuz Uğur Yıldız hangi dizilerde oynadı?

Masterchef Temmuz Uğur Yıldız kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor. Pek çok dizide gördüğümüz isim aynı zaman yönetmen yardımcısı olarak da medyada yer alan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Temmuz Uğur Yıldız hangi dizilerde oynadı?

MASTERCHEF TEMMUZ UĞUR YILDIZ KİMDİR?

Temmuz Uğur Yılmaz 5 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi oyuncusu olan Temmuz Uğur Yıldız,yönetmen yardımcısıolarak da medya sektöründe yer alıyor. Yıldız, lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve iletişim Bölümü'nde tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de oyunculuk üzerine eğitim aldı.

İlk olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Kanıt dizisinde stajyer olarak yönetmen yardımcılığı yapan Temmuz Uğur Yıldız, sonrasında Behzat Ç. adlı dizide de görev aldı. Ardından Pis Yedili dizisinde oynayan Temmuz Yıldız, sırasıyla Güneşin Kızları, Paramparça, Kalbimdeki Deniz, Hayat Bazen Tatlıdır, Gönül Dağı dizilerinde oynadı.

TEMMUZ UĞUR YILDIZ'IN OYNADIĞI DİZİLER