Haberler

MasterChef telefonu kim soktu?

MasterChef telefonu kim soktu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8'in büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 3 Ekim 2025 tarihli yeni bölümü öncesinde yayınlanan fragmanıyla gündeme oturdu. Fragmanda Somer Şef'in açıklamaları yarışmacılar arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Bir yarışmacı stüdyoya telefon sokarak kural ihlali yaptı.

Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı tansiyonu yükseltti. Somer Şef, stüdyoya gizlice bir telefon sokulduğunu açıklayarak kural ihlaline dikkat çekti. Telefonun kime ait olduğu ve içerisinde yer alan görüşmelerin yarışmaya nasıl yansıyacağı ise bu akşam yayınlanacak bölümle birlikte netlik kazanacak.

STÜDYODA YAŞANAN GERGİNLİK

Somer Şef, yarışmacılara dönerek, "Yarışmada kurallar çok açık. İçeriye gizlice telefon sokulduğuna dair bilgi bana ulaştı." sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklama, hem yarışmacılar hem de ekran başındaki izleyiciler için büyük bir şaşkınlık yarattı.

TELEFONUN KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Fragmanda, stüdyoda bulunan telefonun sahibinin henüz belirlenemediği ifade edildi. Cihazın detaylı incelemeye alındığı, içinde çeşitli aramalar, görüşmeler ve eski yarışmacılara ait bilgilerin yer aldığı öne sürüldü. Ayrıca telefonun, yarışma dışına taşabilecek bazı kritik sırları da barındırabileceği iddia edildi.

ORTAYA ÇIKAN DETAYLAR MERAKI ARTIRDI

Telefondaki konuşmalar, eski yarışmacılarla kurulan iletişimler ve yarışmaya dair ipuçları programın tansiyonunu yükseltti. Bu gelişmeler, izleyicilerin merakını en üst seviyeye taşıdı.

YENİ BÖLÜMDE ORTAYA ÇIKACAK

Fragmanda, kuralı ihlal eden yarışmacının kimliği açıklanmadı. Bu önemli detayın bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacağı belirtildi. İzleyiciler, telefonun sahibini ve bu olayın yarışmanın gidişatını nasıl etkileyeceğini heyecanla bekliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Dolandırıcıların son oyunu! Hükümetin yeni duyurduğu proje üzerinden vurgun yapıyorlar

Hükümetin yeni projesi, dolandırıcıların iştahını kabarttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ufuk Bayraktar'a 11 yıla kadar hapis talebi

Mekan basıp haraç istemişti! Talep edilen ceza belli oldu
Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp 'Dürümflasyon' hesabı yaptı

Elinde tavuk dürümle kürsüye çıktı, yeni ekonomi kavramı türetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.