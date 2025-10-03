MasterChef telefonu kim soktu?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı tansiyonu yükseltti. Somer Şef, stüdyoya gizlice bir telefon sokulduğunu açıklayarak kural ihlaline dikkat çekti. Telefonun kime ait olduğu ve içerisinde yer alan görüşmelerin yarışmaya nasıl yansıyacağı ise bu akşam yayınlanacak bölümle birlikte netlik kazanacak.

STÜDYODA YAŞANAN GERGİNLİK

Somer Şef, yarışmacılara dönerek, "Yarışmada kurallar çok açık. İçeriye gizlice telefon sokulduğuna dair bilgi bana ulaştı." sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklama, hem yarışmacılar hem de ekran başındaki izleyiciler için büyük bir şaşkınlık yarattı.

TELEFONUN KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Fragmanda, stüdyoda bulunan telefonun sahibinin henüz belirlenemediği ifade edildi. Cihazın detaylı incelemeye alındığı, içinde çeşitli aramalar, görüşmeler ve eski yarışmacılara ait bilgilerin yer aldığı öne sürüldü. Ayrıca telefonun, yarışma dışına taşabilecek bazı kritik sırları da barındırabileceği iddia edildi.

ORTAYA ÇIKAN DETAYLAR MERAKI ARTIRDI

Telefondaki konuşmalar, eski yarışmacılarla kurulan iletişimler ve yarışmaya dair ipuçları programın tansiyonunu yükseltti. Bu gelişmeler, izleyicilerin merakını en üst seviyeye taşıdı.

YENİ BÖLÜMDE ORTAYA ÇIKACAK

Fragmanda, kuralı ihlal eden yarışmacının kimliği açıklanmadı. Bu önemli detayın bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacağı belirtildi. İzleyiciler, telefonun sahibini ve bu olayın yarışmanın gidişatını nasıl etkileyeceğini heyecanla bekliyor.