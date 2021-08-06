MasterChef'te Tunahan'ın gözyaşları

MasterChef'in son bölümünde, Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran ve İbrahim Cingözler'in ardından ana kadroya giren beşinci yarışmacı da belli oldu.

MasterChef'in son bölümünde, Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran ve İbrahim Cingözler'in ardından ana kadroya giren beşinci yarışmacı da belli oldu.

STÜDYODA GERGİN ANLAR Şefler, ilk turda; yarışmacılardan 40 dakikada Tayland usulü kırmızı körili ördek ve basmati pilavı yapmalarını istedi. Ancak yemek yapmaya başlamadan önce konuşan Tunahan ve Fikret arasında gerginlik yaşandı.

"DÖRT GÜNDE DÖRT GOL YEDİM" Duygularını ifade ederken; 1988-89 sezonunda Galatasaray-Neuchatel Xamax arasındaki maç örneğini veren Fikret, "Ben birisine iğne sokunca mutlaka çuvaldızı kendime sokarım. Eleştiri yapmadıkça gelişemez. Dört günde dört gol yedim. Ama bu demek değil ki beş gol atamayacağım. Galatasaray, Neuchatel Xamax'a 3-0 yenilince dönüşte Mustafa Denizli, 'Biz de 5 gol atacağız' demişti ve Galatasaray ikinci maçı 5-0 kazanmıştı. Bence o maç bu maç" dedi.

MasterChef'te final turuna kalamayan bir başka yarışmacı olan Tunahan ise Fikret'in verdiği örneğe tepki gösterdi.

"UTANÇ HALİNDEYİM" Tepkisini dile getiren Tunahan "Final turuna çıkamadığım için hiç mutlu değilim. Sıfırım şu an. Buraya futbol yorumlamaya değil yemek yapmaya geldim. Kimse vakit harcamasın farklı programlara katılabilirler. Burası yemek programı. Ben çıkardığım tabaklar yüzünden konuşamıyorum ve utanç halindeyim. Örneklerimiz yemeklerimiz olmalı ve kendi yaptığım yemeklerden hiç mutlu değilim" şeklinde konuştu.

Ardından yemeklerini yapan yarışmacılardan bir üst tura geçen Ateş, Mete, Umutcan, Sergen ve Tunahan oldu.

Kaynak: Hürriyet