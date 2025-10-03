MasterChef'te son eleme adayı kim oldu, potada kimler var?

Programda eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şef Vedat Başaran'ın konuk olduğu bölümde yarışmacılar, yaratıcılıklarını sergileyerek mürdüm erikli kuzu incik tabakları sundu. Haftanın yedinci ve son eleme adayının kim olduğu ile birlikte potada yer alan isimler, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

MASTERCHEF'TE KURAL İHLALİ ŞOKU

Masterchef Türkiye'de kural ihlali yapan yarışmacı gündeme damga vurdu. Somer Şef yarışmacılara, "Bu telefonu tanıyan var mı? Peki içindeki numaraların kimlere ait olduğunu bilen var mı?" sözleriyle dikkat çekti. Şefler, telefondaki aramalara ulaştıklarını belirtirken Somer Şef, "Telefonda öyle şeyler var ki! Hatta konuşulan isimler arasında eski bir yarışmacı bile yer alıyor" ifadelerini kullandı.

TELEFON KİMİN, HANGİ CEZA VERİLDİ?

Onur, Somer Şef'in konuyu gündeme taşımasının ardından telefondan faydalandığını kabul etti. Bunun üzerine Somer Şef diğer yarışmacılara da telefondan yararlanıp yararlanmadıklarını sordu. Çağatay telefonu kullandığını itiraf ederken, bazı yarışmacılar haberdar olduklarını ancak telefonu kullanmadıklarını söyledi. Karar sonunda; Hakan ve Çağatay'ın 2 görüşme hakkı iptal edildi. Onur ise 4 görüşme izninden yararlanamayacak.

SON ELEME ADAYI KİM OLACAK?

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın yedinci ve son eleme adayı henüz açıklanmadı. Son isim belli olduğunda haber güncellenecek.

ELEME POTASINDAKİ YARIŞMACILAR

• Deniz

• Furkan

• Mert

• Onur

• Murat Can

• Çağatay