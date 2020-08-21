MasterChef'te Serhat ile Sedat neden yarışmıyor? MasterChef yeni bölümde ödül ne oldu? MasterChef günün menüsü! MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının 21 Ağustos Cuma günü yayınlanan bölümünde kadınlar ve erkekler karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden oluşan jüri üyesi, erkeklerin bulunduğu takımdan Sedat ve Serhat'ın yarışmayacağını belirtti. Sedat ile Serhat neden yarışmıyor?

MasterChef yeni bölümde ödül oyunu için kırmızı ve mavi takımlar karıştırıldı. Böylelikle kadın ve erkek olarak işki takım oluşturuldu. İki yeni takım oluşturan jüri, takımlardan beş çeşit vejetaryen menü istedi. Peki, MasterChef 21 Ağustos Cuma günü ödülü ne?

SEDAT VE SERHAT NEDEN OYNAMIYOR?

Cuma günü sevenleri karşısına çıkan lezzet yarışması MasterChef'de ödül oyunu oynanıyor. Jüri, kırmızı ve mavi takımı kadın ve erkekler olarak iki yeni gruba ayırdı. Erkek sayısı, kadın sayısından fazla olduğu için Somer Şef, erkeklerden oluşan takımdan, ödül oyununda oynamasını istemedikleri iki kişinin ismini yazmalarını istedi. Bunun sonucunda erkekler takımı Sedat ve Serhet'ın ödül oyununda oynamamasını uygun gördü.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL NE OLDU?

Koronavirüs nedeniyle kadın ve erkek yarışmacılar yarışa boyunca, prodüksiyonun hazırladığı evlerde yaşamlarına devam ediyor.

MasterChef'in 21 Ağustos'ta ekrana gelen bölümünde ise Somer Şef, kadın ve erkeklerden oluşan takımların yeni evlerine istediklerini alabilmeleri ya da tercih ettikleri şekilde değerlendirmeleri amacıyla belirlenen menüyü en iyi yapan takıma 10 bin TL ödül vereceklerini açıkladı.

Mehmet Şef'in kadın ve erkek takımların kıran kırana 10 bin TL için mücadele edecekleri oyun için belirlediği konsept vejetaryen menü oldu. Menüde; soğuk başlangıç, çorba, salata, ana yemek ve tatlı olacak.