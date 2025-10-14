MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, hem jüri üyeleri hem de renkli yarışmacılarıyla her bölümde gündem olmaya devam ediyor. Son bölümde kıran kırana geçen ödül oyunu izleyenleri ekrana kilitledi. Peki, 14 Ekim Salı günü yayınlanan MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı — Mavi Takım mı yoksa Kırmızı Takım mı galip geldi?

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDAKİ İSİMLER

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme potasına kırmızı takımdan Onur ve Cansu girdi. Takım oyunları sonunda başarısız olan kırmızı takım, iki yarışmacısını eleme adayı olarak belirledi. Yarışmanın ilerleyen bölümünde hangi ismin eleneceği büyük merak konusu oldu.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

MasterChef Türkiye 2014 sezonu, mutfak dünyasının tanınan isimleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu bölümlerle izleyici karşısına çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta farklı ülkelerden gelen yetenekli yarışmacılar, en lezzetli tabaklarıyla uzun soluklu bir mücadeleye hazırlanıyor.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te heyecanla beklenen ödül oyununun kazananı henüz açıklanmadı. Programda sonuç açıklandığında, kazanan isim haberimize eklenecek. Yarışmanın takipçileri, büyük ödülü kimin kazanacağını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor.