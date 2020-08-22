MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye ödül oyunu menüsü
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MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye ödül oyunu menüsü

MasterChef'te ödül ne oldu? Cuma akşamı yayınlanan bölümde MasterChef evinde kalan yarışmacılar kadın ve erkek gruplar olarak iki farklı takım oluşturdular. Somer Şef, yarışmacıları bekleyen ödülü de açıkladı. Her iki takıma verilen menüyü başarılı şekilde çıkaran taraf 10 bin TL kazanacak. MasterChef günün menüsü ne?

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye ödül oyunu menüsü
22.08.2020 00:12 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:48

21 Ağustos MasterChef ödül oyunu ne? MasterChef jürisi kadın ve erkek takımlarından vejetaryen menü istedi. Bu kez mavi ve kırmızı takım olarak mücadele etmeyen yarışmacılar, 10 bin TL için rekabet etti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, her iki takıma söz konusu menü için 40 dakika süre verdi. Peki, ödül oyununu hangi takım kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Vejetaryen menü ile jüriyi etkilemeye çalışan her iki takım da nefessiz yarıştı. Çeşitli aksiliklerle menüyü ortaya çıkarmak için üstün performans sergileyen kadın ve erkek takımlardan hangisi ödül oyununu kazandı?

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye ödül oyunu menüsü

Soğuk başlangıçta jüri, kadınların tabağını seçti. Vejetaryen çorbada Somer Şef, erkeklerin yemeğine puan verdi. Her iki takımın salatasından artı puan alan taraf erkekler oldu. Ana yemek tabağı beğenilen takım kadınlar olarak seçildi. MasterChef jürisinin seçtiği ve kazananı belirleyecek tatlı tabağı erkeklerden çıktı. Böylelikle ödül oyununun kazananı erkekler takımı, 10 bin TL'yi aldı.

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye ödül oyunu menüsü

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU MENÜSÜ

Ekranların fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020'nin 21 Ağustos'ta düzenlenen ilk oyunu alışılmışın dışında oldu. MasterChef evinde kalan kadın ve erkek yarışmacıların, yeni evlerinde kullanmaları yada aralarında bölüşerek istedikleri şekilde değerlendirmeleri amacıyla 10 bin TL ödül verildi.

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye ödül oyunu menüsü

Takımları, Sedat ve Serhat'ı oyun dışı bırakarak eşitleyen erkek takımı, vejetaryen menü konseptinde kadınlara karşı yarıştı.

Günün menüsü ise vejetaryen konseptli ve soğuk başlangıç, çorba, salata, ana yemek ile tatlıdan oluştu.

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye ödül oyunu menüsü

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