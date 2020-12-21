Masterchef'te ne oldu? Masterchef kim elendi? 21 Aralık'ta Masterchef'te ne olacak? Yarışmaya veda eden isim kim? Eleme oyununu kim kazandı?

Masterchef'te pazar günü oyunu oynandı. Oyunun ardından yarışmaya 1 kişi veda etti ve ilk 4 isim belli oldu. Peki Masterchef 20 Aralık Pazar kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu? İlk 4'e hangi yarışmacılar kaldı? Masterchef elenen kişi kim? 21 Aralık'ta Masterchef'te ne olacak?

Masterchef'te paza günü oyunu oynandı. Oyunun ardından yarışmaya 1 kişi veda etti ve ilk 4 isim belli oldu. Peki Masterchef 20 Aralık Pazar kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu? İlk 4'e hangi yarışmacılar kaldı? Masterchef elenen kişi kim? 21 Aralık'ta Masterchef'te ne olacak? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 20 ARALIK KİM ELENDİ?

Serhat'ın tabağı birinci seçildi ve ilk 4'e girmeyi başardı. Birazdan, Eray ve Özgül arasında seçim yapacak olan şefler haftanın elenen ismini açıklayacak.

Eray yarışmaya veda eden isim oldu.

MASTERCHEF İLK 4'E GİREN 2 İSİM KİM?

Masterchef'te dün Emir ilk 4'e girmeyi başaran ilk isim olmuştu. Bugün ise Barbaros önlüğü kazandı ve ilk 4'e giren ikinci isim oldu.

ELEME OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme oyununun kazananı Serhat oldu. Bu sonuca göre Serhat Masterchef'te ilk 4'e girdi.

Eray yarışmaya veda eden isim oldu.

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI?

Masterchef bugün TV8 ekranlarında saat 20.00'de başlayacaktır.