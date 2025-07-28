MasterChef'te kimlere kaşık atıldı, geçmişten günümüze tam liste!

Yeni bölümün tanıtım videosunda Somer Şef'in kullandığı ifadeler ve kaşığın havada süzülerek gittiği o an sosyal medyada adeta olay yarattı. İzleyiciler bu etkileyici sahneyi konuşurken, "Bu sefer kaşık kimin nasibini aldı?" sorusu bir anda gündemin merkezine oturdu. Geçmişten bugüne kadar MasterChef sahnesinde kaşıkla onurlandırılan tüm yarışmacılar da yeniden gündeme geldi.

MASTERCHEF'TE KAŞIK ATMA NEDİR?

MasterChef'te jüri üyelerinin "kaşık atması", yarışmacının hazırladığı yemeği olağanüstü buldukları anlamına gelir. Bu jest, sadece teknik mükemmellik değil, aynı zamanda tat ve sunum açısından da büyük bir başarıyı simgeler. 2020 yılında Cemre'nin yemeğine dair konuşan Mehmet Şef'in, "Benim sana gösterebileceğim bir şey yok demek. Tamamdır, pes demek, bravo demek," sözleri bu anlamı pekiştirmişti.

MASTERCHEF'TE KAŞIK ATILANLAR – YILLARA GÖRE TAM LİSTE

1. Hasan Biltekin – 2021

2021 sezonunda Danilo Şef, Hasan Biltekin'in eleme turunda sunduğu yaratıcı ve lezzetli sıcak tabağına hayran kaldı. Bu beğeninin bir göstergesi olarak ona kaşık fırlattı.

2. Ezgi Yıldırım – 2024

2024 sezonunda, kadınbudu köftesiyle dikkatleri üzerine çeken Ezgi Yıldırım, Mehmet Şef'ten kaşık alan ilk yarışmacı oldu. Bu sahne, sezonun ödül oyunu sırasında gerçekleşti.

3. Onur – 2024

Ezgi ile aynı bölümde yarışan Onur da başarılı sunumuyla Danilo Şef'in takdirini kazandı. Şef, Onur'un tabağından oldukça etkilenerek kaşık attı.

4. Eda – 2024

Yarı final etabında Eda, hazırladığı tatlı tabağıyla Somer Şef'i büyüledi. Onun bu performansı karşısında Somer Şef de kaşık atarak övgüsünü gösterdi.

5. Tunahan Yaykındağ – 2025

Tunahan, MasterChef tarihinde ön eleme turunda kaşık alan ilk yarışmacı olarak dikkat çekti. Danilo Şef'in bu jesti, Tunahan'ın yemeğine duyduğu hayranlığı yansıttı ve programın tarihinde bir ilke imza attı.