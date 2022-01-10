TV8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye 2021 döneminin sonuna gelmektedir. Final için mücadele eden Eren, Sergen, Hasan ve Tahsin arasından ilk üçe girmeyi başaran isim Eren olmuştur. 9 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümde ikinci finalist belli olmuştur. Seyircinin yoğun ilgisi ile takip edilen başarılı yarışma Masterchef Türkiye, ikinci finalist kim olmuştur sorusunu akıllara getirdi. Yaratıcılıklarını kullandıkları bu etapta biber ürününü kullanarak jüri üyelerini etkilemeye çalıştılar. Masterchef'te kim kazandı? İkinci finalist kim oldu? Masterchef son bölümde neler oldu? Masterchef Türkiye ikinci finalist kim oldu? Masterchef kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

9 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümde ikinci finalist belli olmuştur. Seyircinin yoğun ilgisi ile takip edilen başarılı yarışma Masterchef Türkiye, ikinci finalist kim olmuştur sorusunu akıllara getirdi. Yaratıcılıklarını kullandıkları bu etapta biber ürününü kullanarak jüri üyelerini etkilemeye çalıştılar. Masterchef kim kazandı? TV8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye 2021 döneminin sonuna gelmektedir. Final için mücadele eden Eren, Sergen, Hasan ve Tahsin arasından ilk üçe girmeyi başaran isim Eren olmuştur.

İlk oyunu kazanan:

Mehmet şefin tabağını yaptılar.

Tahsin : 17 puan

Sergen : 18 puan

Hasan : 17 puan

İkinci oyunu kazanan:

Üç çeşit biberi kullanarak yapılması istenen yaratıcılık tabağı,

Tahsin : 38 puan

Sergen : 38 puan

Hasan : 39 puan

İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

"Saksı Değilim Ben" tabağının ardından puanlar verildi. İkinci finalist isim Tahsin oldu.

Tahsin : 59 puan

Sergen : 52 puan

Hasan : 53 puan

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