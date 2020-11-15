MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme adayları kimler?
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MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme adayları kimler?

15.11.2020 23:34 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:37
MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme adayları kimler?

Sevilen ve büyük bir hayran kitlesi ile takip edilen MasterChef oldukça iddialı bir 100. bölüm ile geliyor. Bu bölümde eleme adayları kesinleşti ve bir veda gerçekleşecek. Peki, MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme adayları kimler?

Eleme potasında Eray ve Barbaros'un olduğu eleme gecesinde potaya bir isim daha girdi.O da bir diğer iddialı yarışmacı Esra oldu. Ve bu üçlüden birisi yarışamaya veda eden isim olacak. Peki, MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme adayları kimler?

MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme adayları kimler?

MASTERCHEF'DE KİMLER POTADA?

MasterChef'in bu bölümünde oldukça heyecanlı dakikalar izleyenleri bekliyor. Karadeniz mutfağının oldukça iddialı yemeklerinin yapılacağı MasterChef'in bu bölümünde eleme heyecanı yaşanacak ve bir isim yarışamaya veda edecek.

MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme adayları kimler?
MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme adayları kimler?
MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme adayları kimler?

Eleme potasındaki üç isim ise:

Eray

Barbaros

Esra oldu.

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