MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşanacak!
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MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşanacak!

15.11.2020 19:57 | Son Güncelleme: 15.11.2020 20:01
MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşanacak!

Sevilen ve büyük bir hayran kitlesi ile takip edilen MasterChef oldukça iddialı bir 100. bölüm ile geliyor. Bu bölümde elem adayları kesinleştirip bir veda gerçekleşecek. Peki, MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşanacak!

Eleme potasında Eray ve Barbaros'un olduğu eleme gecesinde potaya bir isim daha girecek ve bu üçlüden birisi yarışamaya veda eden isim olacak. Peki, MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşanacak!

MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşanacak!
MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşanacak!

MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ HEYECANI YAŞANIYOR

MasterChef'in bu bölümünde oldukça heyecanlı dakikalar izleyenleri bekliyor. Karadeniz mutfağının oldukça iddialı yemeklerinin yapılacağı MasterChef'in bu bölümünde eleme heyecanı yaşanacak ve bir isim yarışamaya veda edecek.

Eleme potasındaki ikim isim ise:

Eray

Barbaros

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