MasterChef'te kim elendi? MasterChef ilk finalist kim oldu? MasterChef serhat mı, Barbaros mu, Emir mi elendi?

Son 3 yarışmacı ile final yapmaya hazırlanan MasterChef'te kim elendi? MasterChef ilk finalist kim oldu? MasterChef serhat mı, Barbaros mu, Emir mi elendi?

MasterChef'tekim elendi? MasterChef ilk finalist kim oldu? MasterChef serhat mı, Barbaros mu, Emir mi elendi? Detaylar haberimizde.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

28 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında son 3 yarışmacı kaldı. Bugün 1 kişinin finalist olacağı bölümde zeytinyağının ön planda olduğu lezzetler sunulacak. Barbaros mu, Emir mi, Serhat mı? 3 aşamadan oluşan yemekleri şeflerin huzuruna çıkaracak 3 yarışmacıdan kim elenecek? Kim finalist olacak? Detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barbaros Yoloğlu, özellikle de mutfakta et ürünlerinde iyi olduğunu vurgularken; her konuda iyi olduğunun da ayrıca altını çizdi.