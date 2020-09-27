MasterChef'te kim elendi? MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme adayları kimler? 27 Eylül Pazar günü MasterChef' kim veda etti?

Dün akşam MasterChef Türkiye'de eleme oyunu heyecanı yaşanıyor. Eray, Ayyüce, Özgül, Esra, Barbaros, Celal arasından kim veda etti? 27 Eylül Pazar günü MasterChef'kim veda etti? İşte, MasterChef'e veda eden isim!