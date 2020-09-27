MasterChef'te kim elendi? MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme adayları kimler? 27 Eylül Pazar günü MasterChef' kim veda etti?
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MasterChef'te kim elendi? MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme adayları kimler? 27 Eylül Pazar günü MasterChef' kim veda etti?

27.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:31
MasterChef'te kim elendi? MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme adayları kimler? 27 Eylül Pazar günü MasterChef' kim veda etti?

Dün akşam MasterChef Türkiye'de eleme oyunu heyecanı yaşanıyor. Eray, Ayyüce, Özgül, Esra, Barbaros, Celal arasından kim veda etti? 27 Eylül Pazar günü MasterChef'kim veda etti? İşte, MasterChef'e veda eden isim!

Büyük heyecana sahne olan MasterChef eleme oyununda eleme potasındaki yarışmacılar en iyi yemeği yaparak kadroda kalmak için hünerlerini sergiledi. Peki, 27 Eylül Pazar günü MasterChef'e kim veda etti? MasterChef'e veda eden isim! MasterChef kim elendi?


MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI:

Eray,

Ayyüce,

Özgül,

Esra,

Barbaros,

Celal

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef eleme sonuçları belli olduğunda elenen ismi sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

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