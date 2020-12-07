MasterChef'te kim elendi? MasterChef 6 Aralık'ta kim elendi?

Sevilerek takip edilen yemek yarışma programı MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef 6 Aralık'ta kim elendi?

MasterChef'te her hafta belli yarışmacılar koruma altına alınırken, belli elemeler yaşanıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi? MasterChef 6 Aralık'ta kim elendi?

MASTERCHEF'TE 6 ARALIK'TA KİM ELENDİ?

Bu hafta yarışamaya veda eden isim ise başarılı yarışmacı Ebru oldu. Ebru iyi performanslarıyla dikkat çekse de bu hafta potadan çıkamadı.