MasterChef'te kim elendi? MasterChef 6 Aralık'ta kim elendi?
07.12.2020 00:18 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:26
Sevilerek takip edilen yemek yarışma programı MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef 6 Aralık'ta kim elendi?
MasterChef'te her hafta belli yarışmacılar koruma altına alınırken, belli elemeler yaşanıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi? MasterChef 6 Aralık'ta kim elendi?
MASTERCHEF'TE 6 ARALIK'TA KİM ELENDİ?
Bu hafta yarışamaya veda eden isim ise başarılı yarışmacı Ebru oldu. Ebru iyi performanslarıyla dikkat çekse de bu hafta potadan çıkamadı.