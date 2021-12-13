MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 12 Aralık MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef'te dün kim elendi
MasterChef'te dün kim elendi? Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 12 Aralık 2021 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi?
Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt arandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Masterchef 2021 son bölüm, ana kadro yarışmacıları arasındaki mavi ve kırmızı takım üyeleri arasındaki kritik eleme gecesi mücadelesine sahne oldu. Peki, Masterchef son elenen isim kim oldu? Masterchef elenen isim belli oldu mu? Masterchef'te kim elendi? İşte detaylar haberimizde…
12 Aralık MasterChef eleme gecesinde 3 yarışmacı 2 aşamalı eleme turuna katıldı. Görkem, Eren ve Mert tezgahlarının başında ter döktü. Heyecanlı yarışın sonunda MasterChef'ten elenen yarışmacı Görkem oldu.
Yarışmanın bu haftaki eleme adayları; Görkem, Eren ve Mert oldu.
Mert : 39
Görkem : 32
Eren : 41
12 Aralık Mastechef eleme gecesinde 41 puanla en yüksek puanı alan isim Eren oldu.
MasterChef Türkiye'de yarışmacı sayısının 9'a düşmesiyle birlikte eleme gecesinde de format değişti. Bundan sonra yarışmacılar arasından 6 eleme adayı yerine 3 eleme adayı belirlenmeye başlandı. Belirlenen 3 eleme adayı iki etaplı düzenlenecek olan eleme gecesinde iki farklı ürün yapacak ve şefler tarafından puanlanacak. Yapılan yemeklerin ve tadım işlemlerinin ardından en az puanı alan isim yarışmaya veda edecek.
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kaybeden kırmızı takımda yapılan oylamada, adı en çok yazılan Eren, haftanın ilk eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım da oylamaya gitti. İsmi en çok yazılan Görkem haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya girdi. Haftanın son bireysel dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda ise Mert ve Dilara'nın adı yazıldı. 2-2 eşitlik olması sonucunda ise takım kaptanı Mert, potaya kendini göndererek haftanın 3. eleme adayı oldu.
Eleme oyununun ilk etabında yarışmacılar sarımsak kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Eleme oyununun ikinci turunda ise yarışmacılar, Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeği olan Kıyı'yı yapmaya çalıştı. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. İki oyunun toplamında Eren 41, Mert 39, Görkem ise 32 puan aldı.
Yapılan puanlamanın ardından, şefler tarafından en az puanı alarak yarışmadan elenen isim Görkem oldu. MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında yarışmaya veda eden Görkem, geçtiğimiz haftalarda ikinci bir şans kazanarak MasterChef Türkiye'ye geri dönmüştü.
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