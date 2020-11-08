Masterchef'te kim elendi? 8 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye 8 Kasım 2020 bölümünde 3 isim son eleme potasındaydı. Eleme potasına kimler gitti? MasterChef Furkan kimdir? Masterchef Barbaros kimdir? Masterchef Uğur kimdir? 8 Kasım Masterchef'te kim elendi? 8 Kasım Masterchef elenen isim kim oldu?

MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda edecek. Mavi takım ve kırmızı takımdan toplam 3 isim eleme potasına girdi ve yapacağı yemeklerle yarışacak olan 3 isimden biri elenecek. 3 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Eleme potasında bu hafta 3 isim var. Furkan, Barbaros ve Uğur elenmemek için yarışıyor.

Yarışmanın sonucunda Uğur 1. oldu . En başarılı tabak şeflerin seçimiyle Uğur'unki seçildi. Geriye Barbaros ve Furkan'ın tabakları kaldı. Şefler ikisi arasında seçim yapmakta zorlandı. Henüz yarışmaya veda eden isim açıklanmadı. Fakat 8 Kasım Masterchef'e ya Barbaros ya da Furkan veda edecek. Sonucu burada paylaşacağız.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER

3 eleme adayı : Furkan, Barbaros, Uğur

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef'te 3 kişi arasından 1. tabak Uğur'unki seçildi. Buna göre geriye Barbaros ve Furkan'ın tabakları kaldı. Henüz kaybeden yarışmacı açıklanmadı.

Masterchef'e veda eden isim : -