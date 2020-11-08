Masterchef'te kim elendi? 8 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 8 Kasım 2020 bölümünde 3 isim son eleme potasındaydı. Eleme potasına kimler gitti? MasterChef Furkan kimdir? Masterchef Barbaros kimdir? Masterchef Uğur kimdir? 8 Kasım Masterchef'te kim elendi? 8 Kasım Masterchef elenen isim kim oldu?
MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda edecek. Mavi takım ve kırmızı takımdan toplam 3 isim eleme potasına girdi ve yapacağı yemeklerle yarışacak olan 3 isimden biri elenecek. 3 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Eleme potasında bu hafta 3 isim var. Furkan, Barbaros ve Uğur elenmemek için yarışıyor.
Yarışmanın sonucunda Uğur 1. oldu. En başarılı tabak şeflerin seçimiyle Uğur'unki seçildi. Geriye Barbaros ve Furkan'ın tabakları kaldı. Şefler ikisi arasında seçim yapmakta zorlandı. Henüz yarışmaya veda eden isim açıklanmadı. Fakat 8 Kasım Masterchef'e ya Barbaros ya da Furkan veda edecek. Sonucu burada paylaşacağız.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER
3 eleme adayı : Furkan, Barbaros, Uğur
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Masterchef'te 3 kişi arasından 1. tabak Uğur'unki seçildi. Buna göre geriye Barbaros ve Furkan'ın tabakları kaldı. Henüz kaybeden yarışmacı açıklanmadı.
Masterchef'e veda eden isim : -