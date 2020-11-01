Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?
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Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?

01.11.2020 22:25 | Son Güncelleme: 01.11.2020 22:30
Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye 1 Kasım 2020 bölümünde 3 isim son eleme potasındaydı. Eleme potasına kimler gitti? MasterChef Furhan kimdir? Masterchef Uğurkimdir? Masterchef Tanya kimdir? 1 Kasım Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef elenen isim kim oldu?

MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda edecek. Mavi takım ve kırmızı takımdan toplam 6 isim eleme potasına girdi ve yapacağı yemeklerle yarışacak olan 6 isimden biri elenecek. 6 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Eleme potasında bu hafta 6 isim var. Eray, Serhat, Barbaros, Tanya, Furkan, Uğur elenmemek için yarışıyor.

Eray1. oldu. En başarılı tabak şeflerin seçimiyle Eray'inki seçildi. Sonrasında SerhatveBarbaros'nın tabağı da 2. ve 3. olarak seçildi. Buna göre bu 3 isim dışındakiler (Tanya, Furkan, Uğur) son dokunulmazlık oyunu oynayacak. Ardından aralarından bir kişi yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF'TE 3'LÜ ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Üçlü elemeye kalan isimler :Tanya, Furkan, Uğur

MASTERCHEF TRABZON HURMASI TABAKLARI

ERAY'IN TABAĞI

Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?

SERHAT'IN TABAĞI

Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?

BARBAROSUN TABAĞI

Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?

TANYA'NIN TABAĞI

Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?


FURKAN'IN TABAĞI

Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?


UĞUR'UN TABAĞI

Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?

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