MasterChef'te kaptanlık yarışını kim kazandı? Masterchef kırmızı takım, mavi takım kaptanı kim? İşte, mavi ve kırmızı takımdakiler!
MasterChef'te kaptanlar düellosu oyununda şefler, yarışmacılardan donut yapmalarını istedi. En fazla yarım saat süre verilen oyunda on mücveri bitiren Burcu, kornaya basarak rakibine bir dakika süre bıraktı. Rakibine göre daha önce bitiren Burcu, kaptanlar düellosunu da kazandı.
Masterchef'te kaptanlık yarışını kim kazandı? Masterchef kırmızı takım, mavi takım kaptanı kim? sorularına yanıt aranıyor.
Bu akşam Masterchef'te kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. 15 Kasım MasterChef Türkiye'de kaptanlık yarışı ile birlikte haftanın mavi ve kırmızı takımları oluşturulacak. Bunun için donut yapılmakta. Takımlar birazdan belli olacak...
Burcu, Hasan ve Eren en güzel donutları çıkaran isimler oldu. Eren, Mavi takım kaptanı oldu.
MasterChef'te kaptanlık yarışında kazanan isim henüz açıklanmadı. 15 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek olan MasterChef yeni bölümünde kaptanlık yarışında kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.
MasterChef'te bu akşam yeni haftanın ilk gününde yarışmacıların bireysel mücadelesi ekrana geldi. Şefler, iki aşamada oynanacak kaptanlık oyununda ilk turda donat yapılması istendi. İki kaptanın seçimleri ile bu haftanın kadroları belirlenecek. Bu hafta kaptanlık düellosu oynanmayacak.
MAVİ TAKIM
- Kaptan: Eren
Burcu
Hasan
Safanur
Pelin
KIRMIZI TAKIM
- Kaptan: Dilara
Tahsin
Sergen
Mert
Araz
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