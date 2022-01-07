6 Ocak dördüncü finalist kim oldu? Masterchef kim kazandı? Masterchef'te ilk oyunu kim kazandı?

Masterchef'te ilk oyunu kim kazandı? Dördüncü finalist kim oldu? sorularının yanıtı merak edildi. Ünlü Şef Osman Sezener'in konuk olduğu gecede, ilk turda en yüksek puanı Tahsin alırken, yaratıcılık yemeği etabının sonunda şeflerin verdikleri puanlar Masterchef'te önlüğü alan son ismi ve elenecek ismi belirliyor. İşte, Masterchef'te 4. önlüğü kazanan yarışmacı ve çeyrek finale kalan isimler.

MASTERCHEF'TE İLK OYUNU KİM KAZANDI?

Yaklaşık 6 aydır süren ekran macerasının sonuna gelen MasterChef Türkiye'de perşembe gecesi çeyrek finalde bir isim daha şef önlüğünü giyerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Rekabetin eksik olmadığı MasterChef'in 6 Ocak tarihli yayınında heyecanlı dakikalar yaşandı.

MASTERCHEF İLK TURDA KİM KAZANDI?

Çeyrek final heyecanının devam ettiği MasterChef'te önlüğü giyecek dördüncü ismi belirleyecek olan ilk turda yarışmaya ünlü şef Osman Sezener konuk oldu. Yarışmacılara bu etapta, Osman Sezener'in özel lezzetleri olan tabağın hazırlanması istendi. Şefin tabağına yakın sunum ve lezzette yemek hazırlamaya çalışan yarışmacılara zorlu menüde tam 1 saat süre tanındı. Düello sonrası Tahsin 28 puan alırken, Dilara 19 puanda kaldı. İkinci aşamada Dilara 9 puanı kapatabilecek mi? merak ediliyor...

Tahsin üst tura çıkmaya hak kazanırken, Dilara elenen isim oldu.

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