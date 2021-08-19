MasterChef'te hata yapan Nejdet gözyaşlarına boğuldu!
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MasterChef'te hata yapan Nejdet gözyaşlarına boğuldu!

MasterChef'te hata yapan Nejdet gözyaşlarına boğuldu!
Hürriyet - Haberler | Magazin

MasterChef'te dün üçüncü etap yarışmacıları adlarının yazılı olduğu önlüğü alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

MasterChef'te dün üçüncü etap yarışmacıları adlarının yazılı olduğu önlüğü alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada; adaylardan ilk olarak sac tava ve pilav yapılması istendi.

İKİ YARIŞMACININ YEMEĞİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI Ancak dün yayınlanan 41'inci bölümde; iki yarışmacı talihsiz bir olay yaşadı. Nejdet ve Atakan, süre bitiminde yemeklerini ocaktan sunum tahtasına koymadıkları için değerlendirme dışında kaldı.

"BİZ TATMAYIZ" Daha önce ekipten İbrahim ve Tunahan'ın da aynı olay sebebiyle sorun yaşadığını açıklayan şeflerden Somer Sivrioğlu "Yemek eğer ocağın üzerinde bırakılırsa biz o yemeği tatmayız, bakmayız" şeklinde konuştu.

HIÇKIRIKLARA BOĞULDU İki yarışmacı da bu olay sonrasında adeta yıkıldı. Şeflerin konuşması sonrası yere çökerek ağlama krizine giren yarışmacı Nejdet, hıçkırıklara boğuldu.

Rakip arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışılan başarılı isme arkadaşlarından da destek yağdı.

ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ Yarışmacılardan Emre, "Mücadeleye devam, oğlun görmesin böyle" diyerek gözyaşlarına boğulan Nejdet'i teselli etti.

Bir süre kendine gelemeyen yarışmacı stüdyodan ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra geri gelen Nejdet yaşadığı üzüntüyü ifade etti.

Kaynak: Hürriyet

MasterChef'te talihsiz olay! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu
MasterChef'te talihsiz olay! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu
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